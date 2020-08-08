Погода на всей территории Украины остается сухой и жаркой

Погода на всей территории Украины остается сухой и жаркой

Фото: flickrФото: ГСЧС

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в связи с сильной жарой.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным Укргидрометцентра, 8-10 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что во время пожароопасного периода запрещается разводить костры в лесах и лесопосадках, а также курить и бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки.

К запрету также относится охота в лесу с использованием огнестрельного оружия.

Напомним, 7 августа во Львове из-за масштабного пожара загорелся газопровод, пожар произошел в производственном здании.