В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Погода на всей территории Украины остается сухой и жаркой
Погода на всей территории Украины остается сухой и жаркой
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в связи с сильной жарой.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По данным Укргидрометцентра, 8-10 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Спасатели напомнили, что во время пожароопасного периода запрещается разводить костры в лесах и лесопосадках, а также курить и бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки.
К запрету также относится охота в лесу с использованием огнестрельного оружия.
Напомним, 7 августа во Львове из-за масштабного пожара загорелся газопровод, пожар произошел в производственном здании.
Во Львове из-за масштабного пожара загорелся газопроводВсе новости »
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