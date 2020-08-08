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08 серпня 2020, 14:48 5

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

08 серпня 2020, 14:48 5
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Фото: ДСНС
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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у зв'язку із сильною спекою.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними Укргідрометцентру, 8-10 серпня в Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники нагадали, що під час пожежонебезпечного періоду забороняється розводити багаття в лісах і лісопосадках, а також палити і кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки.

До заборони також відноситься полювання в лісі з використанням вогнепальної зброї.

Нагадаємо, 7 серпня у Львові через масштабну пожежу загорівся газопровід, пожежа сталася у виробничій будівлі.

небезпека пожежа вогонь рятувальники ДСНС
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