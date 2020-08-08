В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Погода на всій території України залишається сухою та спекотною
Погода на всій території України залишається сухою та спекотною
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у зв'язку із сильною спекою.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
За даними Укргідрометцентру, 8-10 серпня в Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники нагадали, що під час пожежонебезпечного періоду забороняється розводити багаття в лісах і лісопосадках, а також палити і кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки.
До заборони також відноситься полювання в лісі з використанням вогнепальної зброї.
Нагадаємо, 7 серпня у Львові через масштабну пожежу загорівся газопровід, пожежа сталася у виробничій будівлі.
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