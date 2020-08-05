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05 августа 2020, 18:52 1

Власти Италии могут отменить продажу острова Богуслаеву-младшему

05 августа 2020, 18:52 1
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Мэры и министры отреагировали на приобретение острова Галлинари украинским магнатом
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Власти Италии изучает обстоятельства приобретения Лигурийского острова Галлинари сыном эксвладельцпа "Мотор Сичи" Александром Богуслаевым.

Об этом сообщает газета Corriere Della Sera, пишет Regionews.

Издание отмечает, что последнее слово в продаже острова магнату Богуслаеву, вероятно, еще не сказано.

Остров в Лигурии, имеющий форму черепахи, является природным заповедником с 1989 года и его продажа может подлежать ограничениям. Государство может воспользоваться приоритетным правом на его приобретение и отказать Богуслаеву-младшему.

Компетентные органы министерства изучают документы, имеющиеся ограничения и наши приоритетные права ", - сказал министр культурного наследия и культурной деятельности Италии Дарио Франческини.

Мэр ближайшего к острову города Альбенга Риккардо Томатис заявил, что остров важен для Лигурии и для прибрежных муниципалитетов этого района с туристической точки зрения, поэтому власть считает правильным изучить все процедурные аспекты продажи.

После того, как стало известно о приобретении острова Богуслаевым-младшим, в Италии стали высказывать опасения по превращению его в закрытое люксовое убежище вроде греческого острова Скорпиос, выкупленного Аристотелем Онассисом. В частности, отмечалось, что в мире есть немало частных островов, однако речь идет об отдаленных атоллах, в то время как Галлинари доступен для всех, кто имеет лодку или средства его снять.

Ни одно строительство или другие спекуляции не будут допущены на острове, учитывая его природный статус", - отметил мэр Албенга.

Министр Франческини также заявил, что власть сделает все возможное, чтобы островом такой красоты могли наслаждаться все желающие.

Напомним, на днях в прессе появилась информация, что сын бывшего владельца "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева Александр приобрел итальянский остров Галлинари в Лигурии по 10 млн евро.

Италия власть покупка остров Мотор Сич
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