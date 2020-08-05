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05 серпня 2020, 18:52 1

Влада Італії може скасувати продаж острова Богуслаєву-молодшому

05 серпня 2020, 18:52 1
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Мери і міністри відреагували на придбання острова Галлінара українським магнатом
Мери і міністри відреагували на придбання острова Галлінара українським магнатом
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Влада Італії вивчає обставини придбання лігурійського острова Галлінара сином ексвласника "Мотор Січі" Олександром Богуслаєвим.

Про це повідомляє газета Corriere Della Sera, пише Regionews.

Видання зазначає, що останнє слово у продажі острова магнату Богуслаєву, ймовірно, ще не сказане.

Острів у Лігурії, що має форму черепахи, є природним заповідником з 1989 року і його продаж може підлягати обмеженням. Держава може скористатися пріоритетним правом на його придбання і відмовити Богуслаєву-молодшому.

Компетентні органи міністерства вивчають документи, наявні обмеження і наші пріоритетні права" - сказав міністр культурної спадщини і культурної діяльності Італії Даріо Франческіні.

Мер найближчого до острова міста Альбенга Ріккардо Томатіс заявив, що острів важливий для Лігурії і для прибережних муніципалітетів цього району з туристичної точки зору, тому влада вважає правильним вивчити всі процедурні аспекти продажу.

Після того, як стало відомо про придбання острова Богуслаєвим-молодшим, в Італії стали висловлювати побоювання щодо перетворення його на закритий люксовий притулок на зразок грецького острова Скорпіос, викупленого Арістотелем Онассісом. Зокрема, зазначалося, що в світі є чимало приватних островів, однак йдеться про віддалені атоли, в той час як Галлінара доступний для всіх, хто має човен чи кошти його винайняти.

Жодне будівництво або інші спекуляції не будуть допущені на острові, враховуючи його природний статус" – наголосив мер Альбенги.

Міністр Франческіні також заявив, що влада зробить все можливе, щоб островом такої краси могли насолоджуватися всі охочі.

Нагадаємо,днями у пресі з`явилася інформація, що син колишнього власника "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаєва Олександр придбав італійський острів Галлінара в Лігурії за 10 млн євро.

Італія влада купівля острів Мотор Січ
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