Степанов отреагировал на желание депутатов отправить его в отставку

Он уверен, что отставку инициировали депутаты "Голоса", которые "имели прямое отношение к развалу медицины"

Он уверен, что отставку инициировали депутаты "Голоса", которые "имели прямое отношение к развалу медицины"

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал зарегистрированный в Верховной Раде проект постановления о его отставке.

Как передает RegioNews, об этом министр рассказал в в эфире "Сниданка с 1+1".

Мне кажется, как только мы начинаем делать какие-то серьезные действия по "спасению медицины", сразу начинается активизация людей, которые имели прямое отношение к развалу этой медицины, и являются сейчас депутатами партии "Голос", которая стала инициатором этих событий", - заявил глава Минздрава.

Степанов отметил, что не может назвать свою деятельность безупречной.

Но я считаю, что достаточно много сделано за этот период. У нас есть четкие планы, что мы будем делать дальше", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

В партии "Голос" отмечают, что их инициативу относительно отставки министра поддержала почти четверть парламентариев.