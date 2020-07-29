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Степанов отреагировал на желание депутатов отправить его в отставку
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29 июля 2020, 10:39 6

Степанов отреагировал на желание депутатов отправить его в отставку

29 июля 2020, 10:39 6
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Он уверен, что отставку инициировали депутаты "Голоса", которые "имели прямое отношение к развалу медицины"
Он уверен, что отставку инициировали депутаты "Голоса", которые "имели прямое отношение к развалу медицины"
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал зарегистрированный в Верховной Раде проект постановления о его отставке.

Как передает RegioNews, об этом министр рассказал в в эфире "Сниданка с 1+1".

Мне кажется, как только мы начинаем делать какие-то серьезные действия по "спасению медицины", сразу начинается активизация людей, которые имели прямое отношение к развалу этой медицины, и являются сейчас депутатами партии "Голос", которая стала инициатором этих событий", - заявил глава Минздрава.

Степанов отметил, что не может назвать свою деятельность безупречной.

Но я считаю, что достаточно много сделано за этот период. У нас есть четкие планы, что мы будем делать дальше", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

В партии "Голос" отмечают, что их инициативу относительно отставки министра поддержала почти четверть парламентариев.

ВР партия отставка Минздрав Максим Степанов
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