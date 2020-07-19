Сводка ООС: семь обстрелов, потерь нет
19 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.
Использовав артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, агрессор на рассвете два раза обстрелял украинских защитников неподалеку Причепиловки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Дважды противник открывал огонь и по защитниках Луганского: сначала применив минометы 120-го калибра, гранатометы и пулеметы, а впоследствии – минометы 82-го калибра.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг обстреливал наших военных из гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Водяного, а вблизи Старогнатовки и Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов.
За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 19 июля 2020 года #ООС...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Воскресенье, 19 июля 2020 г.
Напомним, вчера боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим "тишины".