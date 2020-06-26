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26 июня 2020, 18:24 7

Ткаченко: Фан-зоны открывать нужно, но с ограничениями

26 июня 2020, 18:24 7
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При организации фан-зон нужно учитывать обязательную дистанцию между участниками в 1,5 метра
При организации фан-зон нужно учитывать обязательную дистанцию между участниками в 1,5 метра
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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что фан-зоны открывать нужно, но с соблюдением определенных ограничений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу министра в Facebook.

Ткаченко отметил, что вчера Кабинет министров сделал несколько важных шагов для поддержки сферы культуры и креативных индустрий, но есть и представители учреждений культуры, для которых ограничения до сих пор не адаптированы.

Министр подчеркнул, что фан-зоны открывать нужно при соблюдении всех оговорок Минздраве.

Обязанность организаторов любых массовых мероприятий (культурных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных и других) - обеспечить дистанции между участниками в 1,5 метра. Это нужно учитывать при организации фан-зон", - написал он.

Также по мнению Ткаченко, так называемая рассадка "шахматкой", которую используют кинотеатры, может стать решением для всех учреждений культуры, где есть стационарные места для сидения.

То есть отменить ограничения о соблюдении 1,5 метровой дистанции. Зал кинотеатра — тот самый партер театра или концертного зала", - говорится в сообщении.

Учора ми у Кабміні зробили декілька важливих кроків, щоб підтримати сферу культури та креативних індустрій. Заклади...

Опубліковано Олександром Ткаченком Пʼятниця, 26 червня 2020 р.

Напомним, 25 июня в Киеве начался очередной этап смягчения карантина, несмотря на то, что по данным Министерства здравоохранения столица не входит в перечень регионов, где возможно ослабление мер.

Украина карантин коронавирус кинотеатры самоизоляция
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