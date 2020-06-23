Зовем молодежь на госслужбу – Андрей Клочко
Народный депутат Украины, Глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко заявил, что сегодня в Украине катастрофически не хватает кадров.
Как сообщает RegioNews, об этом он заявил в эфире телеканала "UA:Первый".
Он отметил, что сегодня в Украине действительно существуют проблемы в сфере государственного управления. Главная из них – это неравнозначная оплата труда, которая порождает коррупционные риски, и в конечном итоге приводит к ухудшению качества государственного управления.
Также, по словам парламентария, сегодня катастрофически не хватает кадров.
Поэтому сегодня в первом чтении уже принят законопроект 3491 о кадровом резерве, который даст возможность лучшим из первой пятерки попадать на руководящие должности. Это даст больший доступ на государственную службу", – отметил Клочко.
Он также сообщил, что кадровую нехватку можно нейтрализовать и благодаря привлечению на государственную службу талантливых выпускников вузов.
"Мы сегодня подписали Меморандум между Офисом Президента Украины в лице его первого заместителя Сергея Трофимова, Министерством образования, Нацагентством по вопросам госслужбы в лице и Комитетом по вопросам организации государственной власти в отношении привлечения на госслужбу талантливых выпускников специальности "Публичное управление и администрирование", – подчеркнул Андрей Клочко.
По его словам, это добавит государственной службе свежего дыхания и нивелирует коррупционную составляющую.
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