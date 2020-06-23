Зовем молодежь на госслужбу – Андрей Клочко

Систему государственного управления можно перезагрузить благодаря привлечению талантливых выпускников на государственную службу

Систему государственного управления можно перезагрузить благодаря привлечению талантливых выпускников на государственную службу

Народный депутат Украины, Глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко заявил, что сегодня в Украине катастрофически не хватает кадров.

Как сообщает RegioNews, об этом он заявил в эфире телеканала "UA:Первый".

Он отметил, что сегодня в Украине действительно существуют проблемы в сфере государственного управления. Главная из них – это неравнозначная оплата труда, которая порождает коррупционные риски, и в конечном итоге приводит к ухудшению качества государственного управления.

Также, по словам парламентария, сегодня катастрофически не хватает кадров.

Поэтому сегодня в первом чтении уже принят законопроект 3491 о кадровом резерве, который даст возможность лучшим из первой пятерки попадать на руководящие должности. Это даст больший доступ на государственную службу", – отметил Клочко.

Он также сообщил, что кадровую нехватку можно нейтрализовать и благодаря привлечению на государственную службу талантливых выпускников вузов.

"Мы сегодня подписали Меморандум между Офисом Президента Украины в лице его первого заместителя Сергея Трофимова, Министерством образования, Нацагентством по вопросам госслужбы в лице и Комитетом по вопросам организации государственной власти в отношении привлечения на госслужбу талантливых выпускников специальности "Публичное управление и администрирование", – подчеркнул Андрей Клочко.

По его словам, это добавит государственной службе свежего дыхания и нивелирует коррупционную составляющую.

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