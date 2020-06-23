Кличемо молодь на держслужбу – Андрій Клочко

Систему державного управління можна перезавантажити завдяки залученню талановитих випускників на державну службу

Систему державного управління можна перезавантажити завдяки залученню талановитих випускників на державну службу

Народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко зазначив, що сьогодні в Україні катастрофічно бракує кадрів.

Як повідомляє RegioNews, про це він заявив в ефірі телеканалу "UA:Перший".

Він зазначив, що сьогодні в Україні дійсно існують проблеми в сфері державного управління. Головна з них – це нерівнозначна оплата праці, яка породжує корупційні ризики, і зрештою призводить до погіршення якості державного управління.

Також, за словами парламентаря, сьогодні катастрофічно бракує кадрів.

Тому сьогодні у першому читанні вже прийнято законопроєкт 3491 про кадровий резерв, який дасть можливість найкращим з першої п’ятірки потрапляти на керівні посади. Це дасть більший доступ на державну службу", – відзначив Клочко.

Він також повідоми, що кадрову нестачу можна нейтралізувати й завдяки залученню на державну службу талановитих випускників вишів.

"Ми сьогодні підписали Меморандум між Офісом Президента України в особі його першого заступника Сергія Трофімова, Міністерством освіти, Нацагентством з питань держслужби в особі та Комітетом з питань організації державної влади щодо залучення на держслужбу талановитих випускників спеціальності "Публічне управління та адміністрування", – наголосив Андрій Клочко.

За його словами, це додасть державній службі свіжого дихання та нівелює корупційну складову.

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