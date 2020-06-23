Кличемо молодь на держслужбу – Андрій Клочко
Народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко зазначив, що сьогодні в Україні катастрофічно бракує кадрів.
Як повідомляє RegioNews, про це він заявив в ефірі телеканалу "UA:Перший".
Він зазначив, що сьогодні в Україні дійсно існують проблеми в сфері державного управління. Головна з них – це нерівнозначна оплата праці, яка породжує корупційні ризики, і зрештою призводить до погіршення якості державного управління.
Також, за словами парламентаря, сьогодні катастрофічно бракує кадрів.
Тому сьогодні у першому читанні вже прийнято законопроєкт 3491 про кадровий резерв, який дасть можливість найкращим з першої п’ятірки потрапляти на керівні посади. Це дасть більший доступ на державну службу", – відзначив Клочко.
Він також повідоми, що кадрову нестачу можна нейтралізувати й завдяки залученню на державну службу талановитих випускників вишів.
"Ми сьогодні підписали Меморандум між Офісом Президента України в особі його першого заступника Сергія Трофімова, Міністерством освіти, Нацагентством з питань держслужби в особі та Комітетом з питань організації державної влади щодо залучення на держслужбу талановитих випускників спеціальності "Публічне управління та адміністрування", – наголосив Андрій Клочко.
За його словами, це додасть державній службі свіжого дихання та нівелює корупційну складову.
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