Львовская область лидирует по количеству новых больных COVID-19

Сутки ситуация улучшилась только в Харьковской области

Сутки ситуация улучшилась только в Харьковской области

Фото: flickr

За прошедшие сутки наибольшее количество новых больных коронавирусом зафиксировали во Львовской области, а именно 139 человек.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской области (139), Закарпатской (109), Ровенской области (83) и в городе Киев (76)", - сказал министр.

Он также добавил, что уже неделю как в Украине наблюдается большой рост количества больных.

Также известно, что к ослаблению карантина не готовы Киев и еще девять областей, эти регионы превышают показатель инцидентности заболевания коронавирусом.

А Закарпатская область не отвечает сразу двум критериям. Согласно данным Минздрава, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах:

Киев - 13,95;

Винницкая область - 16,71;

Волынская область - 37,72;

Житомирская область - 16,32;

Закарпатская область - 38,77;

Ивано-Франковская область - 20,91;

Львовская область - 40,66;

Ровенская область - 41,55;

Тернопольская область - 23,12;

Черновицкая область - 44,27

Закарпатская область также превышает показатель загруженности больничных коек - 56,93%.

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Напомним, 20 июня в Украине 35 825 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 994 летальных, 16 406 пациентов выздоровели.