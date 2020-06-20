Львовская область лидирует по количеству новых больных COVID-19
За прошедшие сутки наибольшее количество новых больных коронавирусом зафиксировали во Львовской области, а именно 139 человек.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской области (139), Закарпатской (109), Ровенской области (83) и в городе Киев (76)", - сказал министр.
Он также добавил, что уже неделю как в Украине наблюдается большой рост количества больных.
Также известно, что к ослаблению карантина не готовы Киев и еще девять областей, эти регионы превышают показатель инцидентности заболевания коронавирусом.
А Закарпатская область не отвечает сразу двум критериям. Согласно данным Минздрава, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах:
- Киев - 13,95;
- Винницкая область - 16,71;
- Волынская область - 37,72;
- Житомирская область - 16,32;
- Закарпатская область - 38,77;
- Ивано-Франковская область - 20,91;
- Львовская область - 40,66;
- Ровенская область - 41,55;
- Тернопольская область - 23,12;
- Черновицкая область - 44,27
- Закарпатская область также превышает показатель загруженности больничных коек - 56,93%.
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Напомним, 20 июня в Украине 35 825 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 994 летальных, 16 406 пациентов выздоровели.