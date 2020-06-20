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Львовская область лидирует по количеству новых больных COVID-19
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июня 2020, 12:14 4

Львовская область лидирует по количеству новых больных COVID-19

20 июня 2020, 12:14 4
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Фото: flickr
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За прошедшие сутки наибольшее количество новых больных коронавирусом зафиксировали во Львовской области, а именно 139 человек.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской области (139), Закарпатской (109), Ровенской области (83) и в городе Киев (76)", - сказал министр.

Он также добавил, что уже неделю как в Украине наблюдается большой рост количества больных.

Также известно, что к ослаблению карантина не готовы Киев и еще девять областей, эти регионы превышают показатель инцидентности заболевания коронавирусом.

А Закарпатская область не отвечает сразу двум критериям. Согласно данным Минздрава, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах:

  • Киев - 13,95;
  • Винницкая область - 16,71;
  • Волынская область - 37,72;
  • Житомирская область - 16,32;
  • Закарпатская область - 38,77;
  • Ивано-Франковская область - 20,91;
  • Львовская область - 40,66;
  • Ровенская область - 41,55;
  • Тернопольская область - 23,12;
  • Черновицкая область - 44,27
  • Закарпатская область также превышает показатель загруженности больничных коек - 56,93%.

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Напомним, 20 июня в Украине 35 825 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 994 летальных, 16 406 пациентов выздоровели.

коронавирус Киев Минздрав Львовщина Максим Степанов
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