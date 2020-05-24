Украинских моряков освободили из пиратского плена в Африке

Домой возвращаются семеро моряков, которых захватили в Гвинейском заливе

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Домой возвращаются семеро моряков, которых захватили в Гвинейском заливе

Семеро украинских моряков, которых захватили пираты в Гвинейском заливе, уже на свободе и скоро вернутся домой

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, пишет RegioNews.

Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой!"- написал министр.

Украинские консулы, посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы освободить пленных, рассказал Кулеба.

22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинские консулы, @UKRinNGA, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2020

Напомним, 22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе семерых граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Долгое время об их судьбе было ничего не известно.