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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
24 мая 2020, 18:36 7

Украинских моряков освободили из пиратского плена в Африке

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24 мая 2020, 18:36 7
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Домой возвращаются семеро моряков, которых захватили в Гвинейском заливе
Фото6 smithsonianmag.com
Домой возвращаются семеро моряков, которых захватили в Гвинейском заливе

Семеро украинских моряков, которых захватили пираты в Гвинейском заливе, уже на свободе и скоро вернутся домой

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter, пишет RegioNews.

Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой!"- написал министр.

Украинские консулы, посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы освободить пленных, рассказал Кулеба.

Напомним, 22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе семерых граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Долгое время об их судьбе было ничего не известно.


пираты моряки Украина Дмитрий Кулеба
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