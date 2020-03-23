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23 марта 2020, 10:21

Семь украинцев попали в плен к пиратам у берегов Африки

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українською мовою
23 марта 2020, 10:21
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В Гвинейском заливе, у берегов Африки, семь украинских моряков с судна MSC Talia F попали в плен к пиратам
Фото: bbc.com
В Гвинейском заливе, у берегов Африки, семь украинских моряков с судна MSC Talia F попали в плен к пиратам

Об этом передает телеграмм-канал Украина Online, пишет RegioNews.

Контейнеровоз направлялся из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна находилось 17 членов экипажа.

Во время нападения пираты взяли в плен семерых моряков. По предварительной информации, все захваченные - граждане Украины.

В данный момент судьба взятых в плен неизвестна, а судно продолжило рейс.


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