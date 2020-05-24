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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
24 травня 2020, 18:36 1

Українських моряків звільнили з піратського полону в Африці

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24 травня 2020, 18:36 1
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Додому повертаються семеро моряків, яких захопили у Гвінейській затоці
Фото: smithsonianmag.com
Додому повертаються семеро моряків, яких захопили у Гвінейській затоці

Семеро українських моряків, яких захопили пірати у Гвінейській затоці, вже на волі і незабаром повернуться додому

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter, пише RegioNews.

Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому!"- написав міністр.

Українські консули, посольство України в Нігерії, компанія-судновласник спільно працювали, аби звільнити полонених, розповів Кулеба.

Нагадаємо, 22 березня пірати захопили у Гвінейській затоці сімох громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Довгий час про їхню долю було нічого не відомо.


пірати моряки Україна Дмитро Кулеба
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