Українських моряків звільнили з піратського полону в Африці

Додому повертаються семеро моряків, яких захопили у Гвінейській затоці

Фото: smithsonianmag.com

Додому повертаються семеро моряків, яких захопили у Гвінейській затоці

Семеро українських моряків, яких захопили пірати у Гвінейській затоці, вже на волі і незабаром повернуться додому

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter, пише RegioNews.

Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому!"- написав міністр.

Українські консули, посольство України в Нігерії, компанія-судновласник спільно працювали, аби звільнити полонених, розповів Кулеба.

22 березня пірати захопили у Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Українські консули, @UKRinNGA, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2020

Нагадаємо, 22 березня пірати захопили у Гвінейській затоці сімох громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Довгий час про їхню долю було нічого не відомо.