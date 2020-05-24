Українських моряків звільнили з піратського полону в Африці
Семеро українських моряків, яких захопили пірати у Гвінейській затоці, вже на волі і незабаром повернуться додому
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter, пише RegioNews.
Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому!"- написав міністр.
Українські консули, посольство України в Нігерії, компанія-судновласник спільно працювали, аби звільнити полонених, розповів Кулеба.
22 березня пірати захопили у Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Українські консули, @UKRinNGA, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому!— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2020
Нагадаємо, 22 березня пірати захопили у Гвінейській затоці сімох громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Довгий час про їхню долю було нічого не відомо.
- 18:36 24 травня Українських моряків звільнили з піратського полону в Африці
- 18:18 24 травня Зведення ООС: сім обстрілів, втрат немає
- 17:37 24 травня Акція "СтопРеванш" закінчилася: чекають на відповідь Зеленського
- 17:22 24 травня Смерть нардепа Давиденка може бути пов`язана з розкраданнями Аграрного фонду
- 16:57 24 травня ДТП на Львівщині: четверо загиблих і четверо в лікарні
- 16:29 24 травня Учасники акції "СтопРеванш" попрямували до будинку Зеленського
- 13:00 18 травня Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
- 13:19 17 травня Олег Ляшко вдруге став батьком
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 21:12 23 травня З'явилися подробиці вбивства нардепа Валерія Давиденко