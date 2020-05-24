Польша разрешила въезд украинским студентам

Польша ослабила карантин и открыли границу для въезда иностранных студентов, в том числе и из Украины

Фото: in.ck.ua

Польша ослабила карантин и открыли границу для въезда иностранных студентов, в том числе и из Украины

В Польше расширили список иностранцев, которые могут въезжать в страну во время карантина.

Об этом говорится на польского правительства, пишет RegioNews. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский. Въезд в Польшу разрешили: - международным автоперевозчикам, которые едут транзитом через Польшу другими видами транспорта, кроме транспортных средств которыми осуществляют международные перевозки; - ученикам и студентам, которые учатся в Польше; - гражданам других стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии для проезда по Польше транзитом. Они не могут находиться в стране более 12 часов с момента пересечения границы. Напомним, 21 мая в Польше решили ослабить карантинные ограничения для сезонных работников, приезжающих из Восточной Европы. Они смогут начинать работать с первого же дня после приезда, без прохождения двухнедельной самоизоляции. Читайте также: Чехия частично возобновила выдачу виз украинцам .

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