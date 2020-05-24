Польша разрешила въезд украинским студентам
В Польше расширили список иностранцев, которые могут въезжать в страну во время карантина.
Об этом говорится на польского правительства, пишет RegioNews.
Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.
Въезд в Польшу разрешили:
- международным автоперевозчикам, которые едут транзитом через Польшу другими видами транспорта, кроме транспортных средств которыми осуществляют международные перевозки;
- ученикам и студентам, которые учатся в Польше;
- гражданам других стран ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии для проезда по Польше транзитом. Они не могут находиться в стране более 12 часов с момента пересечения границы.
Напомним, 21 мая в Польше решили ослабить карантинные ограничения для сезонных работников, приезжающих из Восточной Европы. Они смогут начинать работать с первого же дня после приезда, без прохождения двухнедельной самоизоляции.
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