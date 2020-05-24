Польща дозволила в`їзд українським студентам
У Польщі розширили перелік іноземців, які можуть в’їжджати в країну під час карантину.
Про це йдеться на польського уряду, пише RegioNews.
Відповідне розпорядження підписав міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.
В`їзд до Польщі дозволили:
- міжнародним автоперевізникам, які їдуть транзитом через Польщу іншими видами транспорту, крім транспортних засобів якими здійснюють міжнародні перевезення;
- учням та студентам, які навчаються у Польщі;
- громадянам інших країн ЄС, Європейської економічної зони і Швейцарії для проїзду Польщею транзитом. Вони не можуть перебувати в країні понад 12 годин з моменту перетину кордону.
Нагадаємо, 21 травня у Польщі вирішили послабити карантинні обмеження для сезонних працівників, які приїжджають зі Східної Європи. Вони зможуть починати працювати з першого ж дня після приїзду, без проходження двотижневої самоізоляції.
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