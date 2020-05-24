Польща дозволила в`їзд українським студентам

Польща послабила карантин та відкрила кордон для в’їзду іноземних студентів, зокрема і з України

Фото: in.ck.ua

Польща послабила карантин та відкрила кордон для в’їзду іноземних студентів, зокрема і з України

У Польщі розширили перелік іноземців, які можуть в’їжджати в країну під час карантину.

Про це йдеться на польського уряду, пише RegioNews.

Відповідне розпорядження підписав міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

В`їзд до Польщі дозволили:

- міжнародним автоперевізникам, які їдуть транзитом через Польщу іншими видами транспорту, крім транспортних засобів якими здійснюють міжнародні перевезення;

- учням та студентам, які навчаються у Польщі;

- громадянам інших країн ЄС, Європейської економічної зони і Швейцарії для проїзду Польщею транзитом. Вони не можуть перебувати в країні понад 12 годин з моменту перетину кордону.

Нагадаємо, 21 травня у Польщі вирішили послабити карантинні обмеження для сезонних працівників, які приїжджають зі Східної Європи. Вони зможуть починати працювати з першого ж дня після приїзду, без проходження двотижневої самоізоляції.

Читайте також: Чехія частково відновила видачу віз українцям .