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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
24 травня 2020, 12:57 5

Польща дозволила в`їзд українським студентам

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24 травня 2020, 12:57 5
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Польща послабила карантин та відкрила кордон для в’їзду іноземних студентів, зокрема і з України
Фото: in.ck.ua
Польща послабила карантин та відкрила кордон для в’їзду іноземних студентів, зокрема і з України

У Польщі розширили перелік іноземців, які можуть в’їжджати в країну під час карантину.

Про це йдеться на польського уряду, пише RegioNews.

Відповідне розпорядження підписав міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

В`їзд до Польщі дозволили:

- міжнародним автоперевізникам, які їдуть транзитом через Польщу іншими видами транспорту, крім транспортних засобів якими здійснюють міжнародні перевезення;

- учням та студентам, які навчаються у Польщі;

- громадянам інших країн ЄС, Європейської економічної зони і Швейцарії для проїзду Польщею транзитом. Вони не можуть перебувати в країні понад 12 годин з моменту перетину кордону.

Нагадаємо, 21 травня у Польщі вирішили послабити карантинні обмеження для сезонних працівників, які приїжджають зі Східної Європи. Вони зможуть починати працювати з першого ж дня після приїзду, без проходження двотижневої самоізоляції.

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