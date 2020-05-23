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23 мая 2020, 14:47 13

В Вышгороде посреди улицы застрелили ветерана АТО

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23 мая 2020, 14:47 13
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Среди подозреваемых в совершении убийства четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет
pixabay.com
Среди подозреваемых в совершении убийства четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет

Ночью на 23 мая в Вышгороде был убит ветеран АТО из батальйона "Айдар". Полиция уже задержала подозреваемых, которые оказались подростками 15-17 лет.

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Украины.

Столкновение между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами произошло около 3 часов ночи.

Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел в него. В это время один из компании стрелка вовсю ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Придя в себя, травмированный мужчина вызвал полицию. От полученного огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода скончался на месте происшествия. Его тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Погибший - ветеран АТО из батальона "Айдар" - Корниенко Игорь Михайлович, псевдо "Корни".

Полиции удалось разыскать и задержать всех участников инцидента. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, и один 19-летний парень.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 и по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры задержанному несовершеннолетнему объявлено о подозрении за совершение умышленного убийства.

Напомним, ранее следствие установило организатора убийства добровольца Амины Окуевой: о подозрении сообщили россиянину.


оружие убийство АТО Киевская область
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