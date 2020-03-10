Гибель ребенка под скульптурой в Запорожье: директора парка "Дубовая роща" отстранили от должности

В Запорожье мэр Владимир Буряк отстранил директора "Дубовая роща" Олега Комаренко, после ЧП в парке

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В Запорожье мэр Владимир Буряк отстранил директора "Дубовая роща" Олега Комаренко, после ЧП в парке

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Мэр сообщил, что в ближайшие дни в городе будут проверены все места досуга детей и взрослых, а также все аттракционы. Кроме того, с нерадивыми руководителями и предпринимателями будут расторгнуты все контракты и договора.

Владимир Буряк поручил провести служебное расследование по поводу этого несчастного случая. На время расследования мэр отстранил директора "Дубовая Роща" от выполнения обязанностей.

"Моим распоряжением руководство парка отстраненно от исполнения обязанностей, как минимум на время проведения следствия", - написал он.

Отметим, что 8 марта в центральном городском парке "Дубовая роща" на 8-летнюю девочку упала деревьевяная фигура весом почти 150 килограммов, которая оказалась не закрепленной.

Как объяснили родители, их ребенок играл неподалеку от деревянных конструкций, как вдруг одна из этих конструкций упала и придавила ее.

Медики "скорой" начали оказывать помощь ребенку. Ее госпитализировали в областную клиническую детскую больницу, но спасти ее не удалось.

После случая в адрес мэра Запорожья и директора парка посипалось множество обвинений в соцсетях, с требованием наказать виновных.