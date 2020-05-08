В Одесскую область приедут эксперты для оценки последствий засухи

Техногенная ситуация на юге Одесской области - тема номер один для местной власти

Фото: pexels

Техногенная ситуация на юге Одесской области - тема номер один для местной власти

В Одесскую область в ближайшее время направят правительственную мониторинговую группу для оценки последствий засухи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Антон Киссе, передает RegioNews.

Он сообщил, что ситуацию с потерями урожая в регионе он обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По итогам встречи была достигнута договоренность, что мониторинговая группа в составе представителей профильных министерств приедет в область для изучения ситуации и выработки алгоритма действий.

Техногенная ситуация на юге Одесчины, небывалая засуха и урон, который она уже нанесла экономике сельхозпроизводства — тема номер один. На местах депутаты всех уровней принимают решения, ОДА не остаётся в стороне, но без серьёзной поддержки на государственном уровне регион не справится", - уверен нардеп.

Напомним, что в Одесской области из-за массовой гибели урожая объявили Белгород-Днестровский район зоной чрезвычайной ситуации.