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Алёна Коханчук Редактор [email protected]
08 мая 2020, 14:36 3

В Одесскую область приедут эксперты для оценки последствий засухи

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08 мая 2020, 14:36 3
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Техногенная ситуация на юге Одесской области - тема номер один для местной власти
Фото: pexels
Техногенная ситуация на юге Одесской области - тема номер один для местной власти

В Одесскую область в ближайшее время направят правительственную мониторинговую группу для оценки последствий засухи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Антон Киссе, передает RegioNews.

Он сообщил, что ситуацию с потерями урожая в регионе он обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По итогам встречи была достигнута договоренность, что мониторинговая группа в составе представителей профильных министерств приедет в область для изучения ситуации и выработки алгоритма действий.

Техногенная ситуация на юге Одесчины, небывалая засуха и урон, который она уже нанесла экономике сельхозпроизводства — тема номер один. На местах депутаты всех уровней принимают решения, ОДА не остаётся в стороне, но без серьёзной поддержки на государственном уровне регион не справится", - уверен нардеп.

Напомним, что в Одесской области из-за массовой гибели урожая объявили Белгород-Днестровский район зоной чрезвычайной ситуации.


непогода урожай Денис Шмыгаль
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