Гусев назначил нового руководителя аппарата Херсонской ОГА

Шибаев будет работать на должности временно

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Шибаев будет работать на должности временно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответсвующее распоряжение главы ОГА.

В документе указано, что чиновник назначается на период действия карантина. Руководить аппаратом Шибаев будет до дня определения победителя по результатам конкурсного отбора.

Справка: Андрей Шибаев был назначен главой патронатной службы Херсонской ОГА в октябре 2019 года, где работал до этого времени.

До 2017 года работал заместителем управляющего делами-начальником отдела по организационно-методической работы исполнительного аппарата Херсонского облсовета.

В 2017-2018 годах Андрей Шибаев работал в ООО "Корн фудз Интернешнл", которое принадлежит семье народного депутата Игоря Молотка, известного голосованием за "диктаторские законы Януковича 16 января 2014 года.

Напомним, что ранее руководителем аппарата Херсонской ОГА был Владимир Клюцевский, которого уволили после скандального приветствия женщин в сессионном зале облсовета 8 марта.