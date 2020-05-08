Обыски в Харькове: полиция расследует присвоение 28 млн гривен

Правоохранители одновременно провели 20 обысков

Фото: полиция

Правоохранители одновременно провели 20 обысков

В Харькове подрядные организации, по договоренности с чиновниками местного Департамента жилищного хозяйства, завышали в пятикратном размере стоимость использованного оборудования во время капитального ремонта домов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что материальный ущерб бюджету города составляет более 800 тысяч гривен.

В ходе досудебного расследования установлено, что служебные лица предприятий-подрядчиков покупали световое оборудование по рыночным ценам, а при выполнении работ завышали стоимость оборудования в несколько раз.

В дальнейшем сотрудники Департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета принимали работы и перечисляли средства на счета подрядчиков.

"Общий размер заключенных договоров - около 28 миллионов гривен, из которых 13 миллионов гривен в настоящее время перечислено на расчетные счета предприятий-поставщиков", - говорится в сообщении.

8 мая правоохранители одновременно провели 20 обысков в офисах предприятий-подрядчиков, в Департаменте жилищного хозяйства и коммунальном предприятии Харьковского городского совета, а также по месту жительства должностных лиц и работников указанных предприятий и учреждений.

Во время обысков изъята бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что утром в Харьковском горсовете прошли обыски.