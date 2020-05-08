В Харьковском горсовете прошли обыски

Дело связано с растратой денег на уличное освещение

Фото: Vgorode

Дело связано с растратой денег на уличное освещение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Kharkiv Today.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области и в прокуратуре Харьковской области подтвердили обыски в горсовете.

Речь идет об установке освещения на территории Харькова, общая сумма растраты — 28 миллионов гривен.

Основание для обысков — уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", — сказал пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Обыски также проходят дома у директора департамента жилищного департамента Харьковского горсовета Романа Нехорошкова.