В Харьковском горсовете прошли обыски
Дело связано с растратой денег на уличное освещение
Дело связано с растратой денег на уличное освещение
В здании Харьковского горсовета сотрудники Следственного управления полиции провели обыски.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Kharkiv Today.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области и в прокуратуре Харьковской области подтвердили обыски в горсовете.
Речь идет об установке освещения на территории Харькова, общая сумма растраты — 28 миллионов гривен.
Основание для обысков — уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", — сказал пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко.
Обыски также проходят дома у директора департамента жилищного департамента Харьковского горсовета Романа Нехорошкова.
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