Россияне атаковали дроном жилой дом на Запорожье: есть пострадавшая
В воскресенье, 11 мая, россияне во второй раз за день атаковали село Павловка Васильевского района. Ранения получила местная жительница
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Известно, что после ударов КАБами захватчики попали по селу FPV-дроном. В результате попадания поврежден жилой дом.
"56-летняя женщина ранена: еще один вражеский удар по Павловке. Ей оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня оккупанты сбросили на прифронтовое село Павловка Васильевского района три КАБа. В результате авиаудара тяжелое ранение получила пенсионерка.
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