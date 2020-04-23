В Запорожской области подросток разбил более 30 надгробных памятников

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Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, который на кладбище в селе Тарасовка Пологовского района совершил надругательство над 32 могилами
Фото: полиция
Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, который на кладбище в селе Тарасовка Пологовского района совершил надругательство над 32 могилами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что вандалом оказался юноша 2007 года рождения. Сотрудники ювенальной превенции провели с ним и его родителями профилактические беседы, во время которых разъяснили последствия и ответственность за совершение правонарушений.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос по обращению в суд с ходатайством о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении несовершеннолетнего. Продолжается досудебное расследование.


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