В Запорожской области подросток разбил более 30 надгробных памятников

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, который на кладбище в селе Тарасовка Пологовского района совершил надругательство над 32 могилами

Фото: полиция

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, который на кладбище в селе Тарасовка Пологовского района совершил надругательство над 32 могилами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что вандалом оказался юноша 2007 года рождения. Сотрудники ювенальной превенции провели с ним и его родителями профилактические беседы, во время которых разъяснили последствия и ответственность за совершение правонарушений.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос по обращению в суд с ходатайством о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении несовершеннолетнего. Продолжается досудебное расследование.