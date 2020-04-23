10:50  23 квітня
Лікарку перинатального центру Хмельницького підозрюють у торгівлі немовлятами
11:53  23 квітня
Мери Рівного й Черкас йдуть у відпуски у розпал коронавірусу
14:11  23 квітня
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2020, 11:46 9

У Запорізькій області підліток розтрощив більше 30 надгробних пам’ятників

Читайте также
на русском языке
23 квітня 2020, 11:46 9
Читайте также на русском языке
Працівники поліції встановили особу зловмисника, який на цвинтарі в селі Тарасівка Пологівського району вчинив наругу над 32 могилами
Фото: поліція
Працівники поліції встановили особу зловмисника, який на цвинтарі в селі Тарасівка Пологівського району вчинив наругу над 32 могилами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що вандалом виявився юнак 2007 року. Співробітники ювенальної превенції провели з ним та його батьками профілактичні бесіди, під час яких роз’яснили наслідки і відповідальність за вчинення правопорушень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про вжиття примусових заходів виховного характеру стосовно неповнолітнього. Триває досудове розслідування.


поліція вандалізм вандали пам'ятник кладовище
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 квітня 2020, 15:01
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 14:18
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Останні Популярні
Дмитро Гордон
Валерія Ясницька
Сергій Лещенко
Всі блоги »
Дружина-мільйонерка і російський шпигун: що відомо про новопризначеного голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова
23 квітня 2020, 15:00
Родинний бізнес Андріївих: хто контролює автовокзали Закарпаття
23 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »