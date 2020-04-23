У Запорізькій області підліток розтрощив більше 30 надгробних пам’ятників

Працівники поліції встановили особу зловмисника, який на цвинтарі в селі Тарасівка Пологівського району вчинив наругу над 32 могилами

Фото: поліція

Працівники поліції встановили особу зловмисника, який на цвинтарі в селі Тарасівка Пологівського району вчинив наругу над 32 могилами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, що вандалом виявився юнак 2007 року. Співробітники ювенальної превенції провели з ним та його батьками профілактичні бесіди, під час яких роз’яснили наслідки і відповідальність за вчинення правопорушень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо звернення до суду з клопотанням про вжиття примусових заходів виховного характеру стосовно неповнолітнього. Триває досудове розслідування.