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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
22 апреля 2020, 15:59 10

Кернес не собирается тратить деньги из бюджета Харькова на надбавки медикам

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22 апреля 2020, 15:59 10
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Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что он не должен тратить средства из городского бюджета на доплату врачам, которые борются с COVID-19
Фото: Facebook
Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что он не должен тратить средства из городского бюджета на доплату врачам, которые борются с COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ.

Так, на очередной сессии горсовета внефракционный депутат Игорь Черняк отметил, что в бюджете города не предусмотрено выделение средств на доплату медикам, которые лечат больных COVID-19. Кроме того, по словам депутата, Харьков выделил на приобретение медпрепаратов, дезинфекторов и расходных материалов из собственных средств лишь 47 млн грн, а это "меньше, чем в других городах".

Кернес ответил ему, что с 1 апреля в Украине внедрен второй этап медицинской реформы, а доплату врачам должно финансировать государство. Кроме того, мэр отказался собрать внеочередную сессию в понедельник, 27 апреля, и внести изменения в бюджет, предусматривающие доплаты врачам.

"Во-вторых, город Харьков не имеет инфекционных больниц, потому что все они - областного подчинения, и врачи, которые лечат больных коронавирусом, работают именно в областных больницах, а не в городских, поэтому вопрос доплат решается на различных уровнях", - отметил Кернес.

Стоит обратить внимание и на соблюдения карантина во время проведения сессии. Так, председательствующий на сессии Кернес надел защитную маску только после замечания депутата Черняка. Тогда же одели маски и некоторые другие депутаты, потому что Черняк обратился к полицейским, которые обеспечивают порядок в зале, чтобы они составили протоколы в отношении нарушителей карантина.


коронавирус Геннадий Кернес сессия Харьковская область
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