Кернес не собирается тратить деньги из бюджета Харькова на надбавки медикам

Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что он не должен тратить средства из городского бюджета на доплату врачам, которые борются с COVID-19

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Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что он не должен тратить средства из городского бюджета на доплату врачам, которые борются с COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ. Так, на очередной сессии горсовета внефракционный депутат Игорь Черняк отметил, что в бюджете города не предусмотрено выделение средств на доплату медикам, которые лечат больных COVID-19. Кроме того, по словам депутата, Харьков выделил на приобретение медпрепаратов, дезинфекторов и расходных материалов из собственных средств лишь 47 млн грн, а это "меньше, чем в других городах". Кернес ответил ему, что с 1 апреля в Украине внедрен второй этап медицинской реформы, а доплату врачам должно финансировать государство. Кроме того, мэр отказался собрать внеочередную сессию в понедельник, 27 апреля, и внести изменения в бюджет, предусматривающие доплаты врачам. "Во-вторых, город Харьков не имеет инфекционных больниц, потому что все они - областного подчинения, и врачи, которые лечат больных коронавирусом, работают именно в областных больницах, а не в городских, поэтому вопрос доплат решается на различных уровнях", - отметил Кернес. Стоит обратить внимание и на соблюдения карантина во время проведения сессии. Так, председательствующий на сессии Кернес надел защитную маску только после замечания депутата Черняка. Тогда же одели маски и некоторые другие депутаты, потому что Черняк обратился к полицейским, которые обеспечивают порядок в зале, чтобы они составили протоколы в отношении нарушителей карантина.

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