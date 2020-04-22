Кернес не збирається витрачати гроші з бюджету Харкова на надбавки медикам

Мер Харкова Геннадій Кернес вважає, що він не повинен витрачати кошти із міського бюджету на доплату лікарям, які борються з COVID-19

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Мер Харкова Геннадій Кернес вважає, що він не повинен витрачати кошти із міського бюджету на доплату лікарям, які борються з COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ. Так, на черговій сесії міськради позафракційний депутат Ігор Черняк зауважив, що в бюджеті міста не передбачено виділення коштів на доплату медикам, які лікують хворих на COVID-19. За його словами, Харків виділив на придбання медпрепаратів, дезінфекторів та витратних матеріалів з власних коштів лише 47 млн грн, а це "менше, ніж в інших містах". Кернес відповів йому, що з 1 квітня в Україні впроваджений другий етап медичної реформи, а доплату лікарям має фінансувати держава. Крім того, мер відмовився зібрати позачергову сесію на понеділок, 27 квітня, та внести зміни до бюджету, що передбачатимуть доплати лікарям. "По-друге, місто Харків не має інфекційних лікарень, бо усі вони - обласного підпорядкування, і лікарі, які лікують хворих на коронавірус, працюють саме в обласних лікарнях, а не в міських, тому питання доплат вирішується на різних рівнях", - зазначив Кернес. Щодо дотримання карантину під час проведення сесії, то головуючий на сесії Кернес одягнув захисну маску тільки після зауваження депутата Черняка. Тоді ж одягли маски й деякі інші депутати, бо Черняк звернувся до поліцейських, які забезпечують порядок у залі, щоб вони склали протоколи щодо порушників карантину.

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