Кернес не збирається витрачати гроші з бюджету Харкова на надбавки медикам
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.
Так, на черговій сесії міськради позафракційний депутат Ігор Черняк зауважив, що в бюджеті міста не передбачено виділення коштів на доплату медикам, які лікують хворих на COVID-19. За його словами, Харків виділив на придбання медпрепаратів, дезінфекторів та витратних матеріалів з власних коштів лише 47 млн грн, а це "менше, ніж в інших містах".
Кернес відповів йому, що з 1 квітня в Україні впроваджений другий етап медичної реформи, а доплату лікарям має фінансувати держава. Крім того, мер відмовився зібрати позачергову сесію на понеділок, 27 квітня, та внести зміни до бюджету, що передбачатимуть доплати лікарям.
"По-друге, місто Харків не має інфекційних лікарень, бо усі вони - обласного підпорядкування, і лікарі, які лікують хворих на коронавірус, працюють саме в обласних лікарнях, а не в міських, тому питання доплат вирішується на різних рівнях", - зазначив Кернес.
Щодо дотримання карантину під час проведення сесії, то головуючий на сесії Кернес одягнув захисну маску тільки після зауваження депутата Черняка. Тоді ж одягли маски й деякі інші депутати, бо Черняк звернувся до поліцейських, які забезпечують порядок у залі, щоб вони склали протоколи щодо порушників карантину.
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