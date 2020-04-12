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12 апреля 2020, 13:10 16

В Николаевской области в "коронавирусном селе" устанавливают пункт пропуска, но часть людей успела уехать еще вчера

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12 апреля 2020, 13:10 16
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В Николаевской области в селе, где были зафиксированы два первых случая заболевания коронавирусом устанавливают пункты пропуска
Фото: ОГА
В Николаевской области в селе, где были зафиксированы два первых случая заболевания коронавирусом устанавливают пункты пропуска

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Пункты пропуска будут обустроены в Вознесенском районе в с. Вороновка Александровской ОТГ.

На месте обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников правоохранительных органов, медицинского работника и работника управления Госпродпотребслужбы в Вознесенском районе, которые осуществляют контроль за перемещением жителей населенного пункта, проводят измерения температуры пирометром и дизенфекцию транспорта.

Кроме того, обеспечено перекрытие грунтовых дорог в пределах населенного пункта, а именно на соседнее село Таборовка и Еланецкую трассу.

По информации издания Мой город накануне люди в панике массово выезжают из Вороновки. Так, с момента, как в СМИ распространилась информация, что в селе выявили коронавирус, прошло полдня и за это врем люди успели уехать.

По словам местного жителя, больные были баптистами и до последнего ходили по домам людей, агитируя за свою веру.

Как ранее сообщалось, в Николаевской области зафиксировали два первых случая заболевания коронавирусом. Вирус обнаружили в Вознесенском районе у вернувшихся из Польши. Однако, в ОГА, замгубернатора Александр Трайтли сообщил, что женщины пенсионного возраста и не выезжали за границу.


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