В Николаевской области в "коронавирусном селе" устанавливают пункт пропуска, но часть людей успела уехать еще вчера
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
Пункты пропуска будут обустроены в Вознесенском районе в с. Вороновка Александровской ОТГ.
На месте обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников правоохранительных органов, медицинского работника и работника управления Госпродпотребслужбы в Вознесенском районе, которые осуществляют контроль за перемещением жителей населенного пункта, проводят измерения температуры пирометром и дизенфекцию транспорта.
Кроме того, обеспечено перекрытие грунтовых дорог в пределах населенного пункта, а именно на соседнее село Таборовка и Еланецкую трассу.
По информации издания Мой город накануне люди в панике массово выезжают из Вороновки. Так, с момента, как в СМИ распространилась информация, что в селе выявили коронавирус, прошло полдня и за это врем люди успели уехать.
По словам местного жителя, больные были баптистами и до последнего ходили по домам людей, агитируя за свою веру.
Как ранее сообщалось, в Николаевской области зафиксировали два первых случая заболевания коронавирусом. Вирус обнаружили в Вознесенском районе у вернувшихся из Польши. Однако, в ОГА, замгубернатора Александр Трайтли сообщил, что женщины пенсионного возраста и не выезжали за границу.
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