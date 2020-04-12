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12 апреля 2020, 11:53 17

В Вербное воскресенье священнослужители призывают прихожан остаться дома

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12 апреля 2020, 11:53 17
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Церковнослужители УПЦ призвали украинцев в Вербное воскресенье оставаться дома и творить добрые дела из собственного дома: молиться или отправлять пожертвования
Фото: скрин с видео
Церковнослужители УПЦ призвали украинцев в Вербное воскресенье оставаться дома и творить добрые дела из собственного дома: молиться или отправлять пожертвования

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний опубликовал обращение на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Он отметил, что один из самых ответственных способов нашей помощи сейчас - это оставаться дома, в самоизоляции.

"К сожалению, из-за карантина мы не можем собраться на совместное освящение вербы. Но мы, священнослужители Православной Церкви Украины, будем в молитве рядом. Желаю каждому встретить праздник Входа Господня в Иерусалим как вхождение Сына Божьего в ваши сердца, в душу, в целую жизнь!", - отметил Епифаний.

Церква з Тобою! Відеозвернення з нагоди свята Входу Господнього у Єрусалим

Ось завершується свята Чотиридесятниця і розпочинається Страсна седмиця – час особливих молитовних спогадів про несправедливе осудження, страждання і Хресну смерть Спасителя. Закликаю усіх вас постаратися стишити в собі всі пристрасті та прикрасити душі стриманістю, мудрістю та милосердям. Завтра відзначатимемо світле свято – Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантинні обмеження ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Але ми, священнослужителі Православної Церкви України, будемо в молитві поруч. Бажаю кожному зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сина Божого у ваші серця, в душі, в ціле життя!

Опубліковано Митрополит Епіфаній Субота, 11 квітня 2020 р.


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