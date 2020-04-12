В Вербное воскресенье священнослужители призывают прихожан остаться дома

Церковнослужители УПЦ призвали украинцев в Вербное воскресенье оставаться дома и творить добрые дела из собственного дома: молиться или отправлять пожертвования

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Церковнослужители УПЦ призвали украинцев в Вербное воскресенье оставаться дома и творить добрые дела из собственного дома: молиться или отправлять пожертвования

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний опубликовал обращение на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Он отметил, что один из самых ответственных способов нашей помощи сейчас - это оставаться дома, в самоизоляции.

"К сожалению, из-за карантина мы не можем собраться на совместное освящение вербы. Но мы, священнослужители Православной Церкви Украины, будем в молитве рядом. Желаю каждому встретить праздник Входа Господня в Иерусалим как вхождение Сына Божьего в ваши сердца, в душу, в целую жизнь!", - отметил Епифаний.