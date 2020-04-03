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03 апреля 2020, 20:59 16

Глава ГАСИ: в регионах готовятся провокации и попытки дискредитировать реформу градостроительства

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03 апреля 2020, 20:59 16
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Глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Юрий Васильченко заявил, что ему известно о подготовке провокаций в территориальных органах ГАСИ, с помощью которых попытаются дискредитировать правительственную команду, реформу градостроительства и президента Владимира Зеленского
Фото: ГАСИ
Глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Юрий Васильченко заявил, что ему известно о подготовке провокаций в территориальных органах ГАСИ, с помощью которых попытаются дискредитировать правительственную команду, реформу градостроительства и президента Владимира Зеленского

Об этом он сообщил в видеообращении на официальном youtube-канале сайта ГАСИ, передает RegioNews.

"Так случилось, что старт большой реформы градостроительства, которой Украина ждала уже много лет и которую представил Президент Владимир Зеленский, совпал с приходом в Украину эпидемии коронавируса. Однако это не должно мешать нам двигаться вперед. Вместе с тем, должен с сожалением констатировать, что сейчас есть откровенные попытки саботажа. Нам стало известно, что готовятся провокации в территориальных органах ГАСИ. С помощью этих провокаций будут пытаться дискредитировать нашу команду, реформу, президента Владимира Зеленского", - заявил Васильченко.

Председатель ГАСИ напомнил всем работникам Госархстройинспекции, что они всегда должны действовать исключительно в рамках законов Украины, с какими бы предложениями к ним не обращались различные "решалы". Иначе наказание будет неизбежным.

Васильченко также призвал не оставлять "просто так" ситуации с коррупцией в строительной сфере. На созданной правительством платформе "Реформирование системы градостроительства" bezdabi.gov.ua можно написать свое обращение по поводу коррупционных действий чиновников.

"А врагам реформы я хочу сказать - не дождетесь. Никакие ваши провокации, лживые слухи и фальшивые обвинения не помешают проведению реформы, которой вы так боитесь. Ваши схемы будут уничтожены. ГАСИ уже готова к ликвидации. Не пытайтесь влиять на этот процесс, а лучше учитесь работать честно", - подчеркнул глава Госархстройинспекции.

По его словам, большинство участников рынка поддерживают реформу и видят в ней перспективу.

"Ведь именно строительная отрасль в условиях глобального кризиса, который охватывает мир, может стать одним из локомотивов экономики Украины. И наша реформа будет способствовать этому, потому что она совершенно меняет философию отношения к градостроительству", - добавил Васильченко.


Владимир Зеленский строительство реформа ГАСИ Юрий Васильченко
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