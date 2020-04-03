Голова ДАБІ: в регіонах готуються провокації та спроби дискредитувати реформу містобудування

Очільник Державної архітектурно-будівельної інспекції України Юрій Васильченко заявив, що йому відомо про підготовку в регіонах провокацій, за допомогою яких спробують дискредитувати урядову команду, реформу містобудування та президента Володимира Зеленського

Фото: ДАБІ

Очільник Державної архітектурно-будівельної інспекції України Юрій Васильченко заявив, що йому відомо про підготовку в регіонах провокацій, за допомогою яких спробують дискредитувати урядову команду, реформу містобудування та президента Володимира Зеленського

Про це він повідомив у своєму відеозверненні на офіційному youtube-каналі сайту ДАБІ, передає RegioNews.

"Так сталося, що старт великої реформи містобудування, якої Україна потребувала вже багато років і яку презентував Президент Володимир Зеленський, співпав з приходом в Україну епідемії коронавірусу. Однак це не повинно заважати нам рухатися вперед. Разом з тим, мушу із жалем констатувати, що зараз є відверті спроби саботажу. Нам стало відомо, що готуються провокації в територіальних органах ДАБІ. За допомогою цих провокацій будуть намагатися дискредитувати нашу команду, реформу, президента Володимира Зеленського", - заявив Васильченко.

Голова ДАБІ нагадав усім працівникам Держархбудінспекції, що вони завжди мають діяти виключно у межах законів України, з якими б пропозиціями до них не зверталися різні "рішали". Інакше покарання буде неминучим.

Васильченко також закликав не залишати "просто так" ситуації з корупцією в будівельній сфері. На створеній урядом платформі "Реформування системи містобудування" bezdabi.gov.ua можна написати своє звернення з приводу корупційних дій чиновників.

"А ворогам змін я хочу сказати – не дочекаєтеся. Жодні ваші провокації, брехливі чутки та фальшиві звинувачення не завадять запровадженню реформи, якої ви так боїтеся. Ваші схеми будуть знищені. ДАБІ вже готова до ліквідації, і навіть не намагайтесь впливати на цей процес, а краще вчіться працювати чесно", - наголосив очільник Держархбудінспекції.

За його словами, більшість учасників ринку підтримують реформу і бачать в ній перспективу.

"Бо саме будівельна галузь в умовах глобальної кризи, яка охоплює світ, може стати одним з локомотивів економіки України. І наша реформа сприятиме цьому, тому що вона абсолютно змінює філософію ставлення до містобудування", - додав Васильченко.