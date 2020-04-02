Назначили первого заместителя генпрокурора Украины

Первый заместитель прокурора Черновицкой области Игорь Мустеца стал первым заместителем генерального прокурора Ирины Венедіктової

На Фото: Игорь Мустеца

Первый заместитель прокурора Черновицкой области Игорь Мустеца стал первым заместителем генерального прокурора Ирины Венедіктової

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет RegioNews.

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в четверг, 2 апреля 2020 года, представила коллективу Офиса генерального прокурора своего заместителя – Игоря Мустецу. Также Ирина Венедиктова сообщила, по каким направлениям он будет работать, согласно распределению обязанностей между заместителями Генерального прокурора", - говорится в сообщении Офиса.

Справка: Мустеца Игорь Васильевич, старший советник юстиции.

Родился 23 июня 1980 года в Черновцах.

В 2001 году окончил Черновицкий национальный университет им. Ю.Федьковича, а в 2013 году – Национальную академию прокуратуры Украины.

В органах прокуратуры работает с ноября 2002 года: помощника прокурора г. Черновцы, прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия прокуратуры Черновицкой области, заместитель прокурора Садгорского и Шевченковского районов города Черновцы.

С февраля 2011 года по апрель 2014 года – прокурор Шевченковского района. Черновцы Черновицкой области.

С апреля 2014 года - сентябрь 2016 года – заместитель прокурора Черновицкой области.

С сентября 2016 года - первый заместитель прокурора Черновицкой области.

Ранее Ирина Венедиктова назначил себе двух заместителей: бывшего прокурора Донецкой области Андрея Любовича и бывшего начальника отдела процессуального руководства в уголовных производствах прокуратуры Сумской области Игоря Сидоренко.