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02 квітня 2020, 11:59 10

Призначили першого заступника генпрокурора України

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02 квітня 2020, 11:59 10
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Перший заступник прокурора Чернівецької області Ігор Мустеца став першим заступником генерального прокурора Ірини Венедіктової
На фото: Ігор Мустеца
Перший заступник прокурора Чернівецької області Ігор Мустеца став першим заступником генерального прокурора Ірини Венедіктової

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише RegioNews.

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова у четвер, 2 квітня 2020 року, представила колективу Офісу генерального прокурора свого заступника – Ігоря Мустецу. Також Ірина Венедіктова повідомила, за якими напрямами він буде працювати, відповідно до розподілу обов’язків між заступниками Генерального прокурора", - ідеться в повідомленні Офісу.

Довідка: Мустеца Ігор Васильович, старший радник юстиції.

Народився 23 червня 1980 року у Чернівцях.

У 2001 році закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, а у 2013 році – Національну академію прокуратури України.

В органах прокуратури працює з листопада 2002 року: помічника прокурора м. Чернівці, прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Чернівецької області, заступник прокурора Садгірського та Шевченківського районів міста Чернівці.

З лютого 2011 року по квітень 2014 року – прокурор Шевченківського району м. Чернівці Чернівецької області.

З Квітня 2014 року - вересень 2016 року – заступник прокурора Чернівецької області.

З вересня 2016 року - перший заступник прокурора Чернівецької області.

Раніше Ірина Венедіктова призначила собі двох заступників: колишнього прокурору Донецької області Андрія Любовича та колишнього начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних виробництвах прокуратури Сумської області Ігоря Сидоренка.


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