Прокурор Божко пожаловался Венедиктовой на Портнова

Прокурор офиса ГПУ Александр Божко, которому Андрей Портнов угрожал насилием, обратился к генпрокурору Ирины Венедиктовой с ходатайством, в котором просит сообщить адвокату Портнова о подозрении по статьям относительно вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа (ст. 343 УК) и угрозы насилием в отношении такого работника (ст. 345 УКУ)

Фото: rudenko.kiev.ua

Прокурор офиса ГПУ Александр Божко, которому Андрей Портнов угрожал насилием, обратился к генпрокурору Ирины Венедиктовой с ходатайством, в котором просит сообщить адвокату Портнова о подозрении по статьям относительно вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа (ст. 343 УК) и угрозы насилием в отношении такого работника (ст. 345 УКУ)

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Радио Свобода.

По словам Божко, "необоснованное длительное непривлечение Портнова А.В к уголовной ответственности за совершение вышеуказанных незаконного воздействия и угроз прокурору фактически нивелирует понятие правового государства и создает в обществе представление вседозволенности и безнаказанности".

Прокурор считает, что в производстве, в котором он указан как потерпевший, "имеются достаточные доказательства для подозрения адвоката Портнова А.В. в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 343 и ч.1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, что в соответствии с п.3 ч.1 ст 276 УПК Украины является обязательным основанием для сообщения ему о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений". И указывает, что "письменное уведомлении о подозрении осуществляется среди других, генеральным прокурором".

Также Божко подчеркивает, что более года получает угрозы от Андрея Портнова: "С целью воспрепятствовать исполнению мной должностных обязанностей и в связи с выполнением мною этих служебных обязанностей, начиная с 22.03.19 по настоящее время на мой телефон (...) поступили угрозы, в частности насилием, от Портнова А.В.".

Так, согласно ходатайству, последнее сообщение от Андрея Портнова он получил 27 марта 2020 года – то есть, в день подачи ходатайства Венедиктовой: "Снова поступило сообщение с текстом: "П***р, ты сегодня проиграл Верховный суд. Готовься в тюрьму".

По словам Божко, Андрей Портнов в ряде публикаций на своем Telegram-канале публично подтвердил, что это он высказал вышеуказанные угрозы в WhatsApp. Кроме того, прокурор в ходатайстве отмечает, что в письменных объяснениях, которые Портнов выделил в начале февраля Кваліфіцкаційно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области, он сам подтвердил, что вышеуказанная переписка осуществлялась им лично.

СПРАВКА: 29 ноября 2019 года прокурор Александр Божко подал жалобу на адвоката Андрея Портнова к Квалифкомиссии адвокатов Киевской области, в которой просил лишить последнего права заниматься адвокатской деятельностью, в ноябре 2019-го. Однако 26 февраля 2020-го, Квалифкомиссия адвокатов отказалась привлечь к ответственности Андрея Портнова за угрозы прокурору Александру Божко. В то же время там отметили, что действия Андрея Портнова по прокурору Божко, согласно решению совета прокуроров, могут быть уголовным преступлением.