Дело Шеремета: следствие рассекречивает более 500 материалов

В деле убийства журналиста Павла Шеремета продолжается процесс рассекречивания материалов более 500 негласных следственных (розыскных) действий

Фото: facebook/pavel.sheremet.9

В деле убийства журналиста Павла Шеремета продолжается процесс рассекречивания материалов более 500 негласных следственных (розыскных) действий

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Нацполиции Украины, об этом 26 февраля заявили представители группы следователей, осуществляющие досудебное расследование.

"В связи с повышенным вниманием общества и с целью полного и прозрачного процесса расследования резонансного преступления следователи НПУ постоянно информируют о ходе расследования убийства Павла Шеремета: сейчас идет процесс рассекречивания материалов негласных следственных (розыскных) действий и проводится 32 судебные экспертизы", - говорится в сообщении.

В то же время, правоохранители отметили, что несмотря на публичные заявления стороны защиты в СМИ о готовности их подзащитных способствовать установлению истины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на самом деле подозреваемые отказывают органу досудебного расследования в участии в таких следственных действиях. Таким образом процесс проведения следственных действий усложняется.

"Прежде всего речь идет об отказе Яны Дугар от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемой и проведения ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической. Относительно других подозреваемых: Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопичной экспертиз. Кроме того, и Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса", - добавили в полиции.

Также представители группы следователей ГСУ НПУ обратили внимание, что все трое подозреваемых отказались от прохождения интервьюирования с использованием полиграфа (при этом Яна Дугар ранее участвовала в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Юлия Кузьменко давала согласие на его проведение).