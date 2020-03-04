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04 марта 2020, 12:50 6

Дело Шеремета: у юриста Андрея Антоненко состоялись обыски

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04 марта 2020, 12:50 6
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В Харькове у юриста Леонида Маслова, который входит в группу защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, состоялись обыски
Фото: Facebook/YurydychnaGazeta
В Харькове у юриста Леонида Маслова, который входит в группу защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, состоялись обыски

Об этом сообщил юрист Маси Найем в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, основанием для обыска является решение Печерского районного суда Киева. Следователь утверждает, что Маслов 4 января 2020 года "по неизвестной следствию причине" якобы заходил в аккаунт Антоненко в соцсети ВКонтакте, и мог удалить оттуда какую-то информацию, которая может представлять интерес в деле.

"Значит, Маслов Л.К. может иметь доступ к социальным страницам Антоненко А.С. и к другим вещественным доказательствам, уничтожать их или скрывать от следствия", - говорится в обнародованном документе.

Найем утверждает, что это неправда, и что это "можно легко проверить".

Как сообщает ТСН, во время обыска у юриста Леонида Маслова правоохранители изъяли личный телефон и патроны к нарезному и травматическому оружию, на которое он имеет соответствующее разрешение. Полицейские искали в Маслова телефон Антоненко, с которого он мог заходить в социальные сети, однако его не нашли.

Сам юрист называет обыск местью правоохранителей, ведь неоднократно называл раскрытие убийства Шеремета фейковым.


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