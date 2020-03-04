Дело Шеремета: у юриста Андрея Антоненко состоялись обыски
Об этом сообщил юрист Маси Найем в Facebook, передает RegioNews.
По его словам, основанием для обыска является решение Печерского районного суда Киева. Следователь утверждает, что Маслов 4 января 2020 года "по неизвестной следствию причине" якобы заходил в аккаунт Антоненко в соцсети ВКонтакте, и мог удалить оттуда какую-то информацию, которая может представлять интерес в деле.
"Значит, Маслов Л.К. может иметь доступ к социальным страницам Антоненко А.С. и к другим вещественным доказательствам, уничтожать их или скрывать от следствия", - говорится в обнародованном документе.
Найем утверждает, что это неправда, и что это "можно легко проверить".
Как сообщает ТСН, во время обыска у юриста Леонида Маслова правоохранители изъяли личный телефон и патроны к нарезному и травматическому оружию, на которое он имеет соответствующее разрешение. Полицейские искали в Маслова телефон Антоненко, с которого он мог заходить в социальные сети, однако его не нашли.
Сам юрист называет обыск местью правоохранителей, ведь неоднократно называл раскрытие убийства Шеремета фейковым.
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