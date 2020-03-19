Двое украинских учителей вошли в ТОП-50 лучших на планете
Об этом пишет Освитория на своей Facebook странице, информирует Regionews.
Мировая премия Global Teacher Prize, которую еще называют "Нобелевской премией для учителей" назвала 50 лучших педагогов мира. В перечень вошли двое украинцев - Наталья Гладких и Александр Жук.
"Сразу два украинских учителя вошли в ТОП-50 мировой премии Global Teacher Prize. Невероятно счастливы приветствовать Наталью Гладких и Александра Жук. Гордимся, что финалистка 2017 года и победитель 2018 Украинский Global Teacher Prize Ukraine, которую инициировала Зоя Литвин, получили еще и мировое признание. Ибо вы - важные, ибо вы - ценные, потому что вы - ключ к изменениям в обществе", - говорится в сообщении Национальной премии Global Teacher Prize Ukraine.
Друзі, маємо приголомшливу новину, яка проб'ється крізь будь-який коронавірус! Одразу два українських вчителі увійшли до...Опубліковано Освіторія Середа, 18 березня 2020 р.
Наталья Гладких - специальный педагог, более 9 лет учит детей с инвалидностью. Понимание, что в школьной системе нет места детям с комплексными нарушениями, вдохновило ее с единомышленниками основать собственную инклюзивную школу. Другой ее проект, "Космотабир" для детей с инвалидностью собрал почти три сотни участников от 2 до 16 лет и более 350 волонтеров. В 2017 году она стала одной из пяти лучших учителей Украины. Наталья вдохновляет и развивает коллег-учителей в тренинговом центре "Освитории" и учит инклюзии на курсе "Вместе".
Александр Жук - учитель информатики из Запорожья. Он изучил жестовый язык, чтобы делиться с детьми с нарушениями слуха тонкостями IT, создал энергокоманду, делает с учениками роботов и солнечные панели и три года подряд побеждает в математическом конкурсе по устному счету. В 2018 году он стал лучшим учителем Украины и попал в престижный рейтинг Топ 30 до 30 лет, а в 2019 его отметили среди ТОП-10 новаторов, которые меняют Украину и мир.
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