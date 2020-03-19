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19 марта 2020, 12:05 4

Двое украинских учителей вошли в ТОП-50 лучших на планете

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19 марта 2020, 12:05 4
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Двое украинских учителей вошли в список 50 лучших на планете по версии Global Teacher Prize
Двое украинских учителей вошли в список 50 лучших на планете по версии Global Teacher Prize

Об этом пишет Освитория на своей Facebook странице, информирует Regionews.

Мировая премия Global Teacher Prize, которую еще называют "Нобелевской премией для учителей" назвала 50 лучших педагогов мира. В перечень вошли двое украинцев - Наталья Гладких и Александр Жук.

"Сразу два украинских учителя вошли в ТОП-50 мировой премии Global Teacher Prize. Невероятно счастливы приветствовать Наталью Гладких и Александра Жук. Гордимся, что финалистка 2017 года и победитель 2018 Украинский Global Teacher Prize Ukraine, которую инициировала Зоя Литвин, получили еще и мировое признание. Ибо вы - важные, ибо вы - ценные, потому что вы - ключ к изменениям в обществе", - говорится в сообщении Национальной премии Global Teacher Prize Ukraine.

Друзі, маємо приголомшливу новину, яка проб'ється крізь будь-який коронавірус! Одразу два українських вчителі увійшли до...

Опубліковано Освіторія Середа, 18 березня 2020 р.

Наталья Гладких - специальный педагог, более 9 лет учит детей с инвалидностью. Понимание, что в школьной системе нет места детям с комплексными нарушениями, вдохновило ее с единомышленниками основать собственную инклюзивную школу. Другой ее проект, "Космотабир" для детей с инвалидностью собрал почти три сотни участников от 2 до 16 лет и более 350 волонтеров. В 2017 году она стала одной из пяти лучших учителей Украины. Наталья вдохновляет и развивает коллег-учителей в тренинговом центре "Освитории" и учит инклюзии на курсе "Вместе".


Александр Жук - учитель информатики из Запорожья. Он изучил жестовый язык, чтобы делиться с детьми с нарушениями слуха тонкостями IT, создал энергокоманду, делает с учениками роботов и солнечные панели и три года подряд побеждает в математическом конкурсе по устному счету. В 2018 году он стал лучшим учителем Украины и попал в престижный рейтинг Топ 30 до 30 лет, а в 2019 его отметили среди ТОП-10 новаторов, которые меняют Украину и мир.


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