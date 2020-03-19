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19 березня 2020, 12:05 2

Двоє українських вчителів увійшли в ТОП-50 кращих на планеті

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19 березня 2020, 12:05 2
Читайте также на русском языке
Двоє українських вчителів увійшли у список 50 найкращих на планеті за версією Global Teacher Prize
Двоє українських вчителів увійшли у список 50 найкращих на планеті за версією Global Teacher Prize

Про це пише Освіторія на своїй Facebook сторінці, інформує Regionews.

Світова премія Global Teacher Prize, яку ще називають "Нобелівською премією для вчителів" назвала 50 найкращих педагогів світу. До переліку увійшли двоє українців – Наталя Гладких та Олександр Жук.

"Одразу два українських вчителі увійшли до ТОП-50 світової премії Global Teacher Prize. Невимовно щасливі вітати Наталю Гладких та Олександра Жука. Пишаємось, що фіналістка 2017 року та переможець 2018 української Global Teacher Prize Ukraine, яку ініціювала Зоя Литвин, отримали ще й світове визнання. Бо ви – важливі, бо ви – цінні, бо ви – ключ до змін у суспільстві", – йдеться в повідомленні Національної премії Global Teacher Prize Ukraine.

Друзі, маємо приголомшливу новину, яка проб'ється крізь будь-який коронавірус! Одразу два українських вчителі увійшли до...

Опубліковано Освіторія Середа, 18 березня 2020 р.

Наталя Гладких — спеціальний педагог, яка понад 9 років навчає дітей з інвалідністю. Розуміння, що в шкільній системі немає місця дітям із комплексними порушеннями, надихнуло її з однодумцями заснувати власну інклюзивну школу. Інший її проєкт, "Космотабір" для дітей з інвалідністю зібрав майже три сотні учасників від 2 до 16 років та понад 350 волонтерів. У 2017 році вона стала однією з п’яти найкращих вчителів України. Наталя надихає і розвиває колег-вчителів у тренінговому центрі "Освіторії" та навчає інклюзії на курсі "РАЗОМ".

Олександр Жук — вчитель інформатики із Запоріжжя. Він вивчив жестову мову, щоб ділитися з дітьми з порушеннями слуху тонкощами IT, створив енергокоманду, робить з учнями роботів і сонячні панелі і три роки поспіль перемагає в математичному конкурсі з усного рахунку. У 2018 році він став найкращим вчителем України та потрапив у престижний рейтинг Топ 30 до 30 років, а у 2019 його відзначили серед ТОП-10 новаторів, які змінюють Україну та світ.


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