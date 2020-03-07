Fitch Ratings подтвердило позитивный кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", который был присвоен в сентябре прошлого года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", который был присвоен в сентябре прошлого года

Об этом говорится в официальном сообщении агентства, пишет RegioNews. "Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и местной валюте на уровне "B". Прогноз положительный", - отмечается в обновленном отчете по Украине. В агентстве отметили, что положительная оценка основана на ожиданиях, что Украина продолжит взаимодействие с МВФ в рамках многолетней программы расширенного финансирования. Это "поможет поддержать устойчивое снижение рисков рефинансирования путем облегчения доступа к дополнительного внешнего финансирования (официального и рыночного), усиление макрофинансовой стабильности и финансовой устойчивости, а также уменьшит возможности для отмены реформ". При этом отмечается, что Украина достигла существенного прогресса утверждении ряда реформ на законодательном уровне, что будет способствовать перспективам экономического роста.

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