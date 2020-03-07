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07 марта 2020, 10:43 2

Fitch Ratings подтвердило позитивный кредитный рейтинг Украины

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07 марта 2020, 10:43 2
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", который был присвоен в сентябре прошлого года
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", который был присвоен в сентябре прошлого года

Об этом говорится в официальном сообщении агентства, пишет RegioNews.

"Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и местной валюте на уровне "B". Прогноз положительный", - отмечается в обновленном отчете по Украине.

В агентстве отметили, что положительная оценка основана на ожиданиях, что Украина продолжит взаимодействие с МВФ в рамках многолетней программы расширенного финансирования. Это "поможет поддержать устойчивое снижение рисков рефинансирования путем облегчения доступа к дополнительного внешнего финансирования (официального и рыночного), усиление макрофинансовой стабильности и финансовой устойчивости, а также уменьшит возможности для отмены реформ".

При этом отмечается, что Украина достигла существенного прогресса утверждении ряда реформ на законодательном уровне, что будет способствовать перспективам экономического роста.


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