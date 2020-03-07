Fitch Ratings подтвердило позитивный кредитный рейтинг Украины
Об этом говорится в официальном сообщении агентства, пишет RegioNews.
"Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и местной валюте на уровне "B". Прогноз положительный", - отмечается в обновленном отчете по Украине.
В агентстве отметили, что положительная оценка основана на ожиданиях, что Украина продолжит взаимодействие с МВФ в рамках многолетней программы расширенного финансирования. Это "поможет поддержать устойчивое снижение рисков рефинансирования путем облегчения доступа к дополнительного внешнего финансирования (официального и рыночного), усиление макрофинансовой стабильности и финансовой устойчивости, а также уменьшит возможности для отмены реформ".
При этом отмечается, что Украина достигла существенного прогресса утверждении ряда реформ на законодательном уровне, что будет способствовать перспективам экономического роста.
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