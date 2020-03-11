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11 марта 2020, 11:18 12

Зеленский: военные ВСУ уполномоченные всегда давать адекватный ответ агрессору

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11 марта 2020, 11:18 12
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уполномоченные адекватно отвечать на обстрелы со стороны российской оккупационной армии на Донбассе
Фото: скрин с видео
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уполномоченные адекватно отвечать на обстрелы со стороны российской оккупационной армии на Донбассе

Как передает RegioNews, об этом он сказал 11 марта во время церемонии представления нового министра обороны.

"Сегодня мы делаем все для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины. Но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. И украинские военные уполномоченные всегда давать адекватный, мощный ответ на действия агрессора", - сказал гарант.

Зеленский также отметил, что статистика потерь врага доказывает, что обстрелы позиций украинских военных не остаются "безнаказанными".

"Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам, фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь противника в марте", - подчеркнул он.

Напомним, 10 марта в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик двое украинских защитников погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести и боевые травмы.


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