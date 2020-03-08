В Карпатах сегодня могут сходить лавины - ДСНС

В воскресенье, 8 марта, в Карпатах существует значительный риск схода снежных лавин в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей

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В воскресенье, 8 марта, в Карпатах существует значительный риск схода снежных лавин в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews. Отмечается, что в горах сохраняется 3 уровень снеголавинной опасности. "8 марта в высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении. Напомним, на Закарпатье разбился сноубордист из Киева. Турист катался на сноуборде и столкнулся с опорой канатного подъемника.

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