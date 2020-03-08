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08 марта 2020, 13:13 2

В Карпатах сегодня могут сходить лавины - ДСНС

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08 марта 2020, 13:13 2
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В воскресенье, 8 марта, в Карпатах существует значительный риск схода снежных лавин в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей
Фото: pixabay
В воскресенье, 8 марта, в Карпатах существует значительный риск схода снежных лавин в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Отмечается, что в горах сохраняется 3 уровень снеголавинной опасности.

"8 марта в высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, на Закарпатье разбился сноубордист из Киева. Турист катался на сноуборде и столкнулся с опорой канатного подъемника.


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