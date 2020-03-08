На границе поймали украинца с 1,5 миллионами евро

Через пункт пропуска Угрынив-Долгобычив украинец, ехавший из Польши, пытался незаконно провезти 240 тысяч долларов и 500 тысяч евро

Фото: ДФС

Через пункт пропуска Угрынив-Долгобычив украинец, ехавший из Польши, пытался незаконно провезти 240 тысяч долларов и 500 тысяч евро

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина не сообщил сотрудникам таможни о наличии валюты, и не предоставил разрешение на ее перемещение.

"Валюта изъята. Такое ее количество работники Галицкой таможни обнаруживают впервые. Последний раз наибольшую сумму валюты (более 4 млн гривен) изымали в 2018 году", - говорится в сообщении.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 ТК Украины. В дальнейшем дело направят в суд.

Напомним, силовики пресекли масштабную коррупционную схему, организованную должностными лицами таможенного поста "Ковель" Волынской таможни.