На кордоні спіймали українця з 1,5 мільйона євро

Через пункт пропуску Угринів-Долгобичів українець, що їхав з Польщі, намагався незаконно провезти 240 тисяч доларів і 500 тисяч євро

Фото: ДФС

Через пункт пропуску Угринів-Долгобичів українець, що їхав з Польщі, намагався незаконно провезти 240 тисяч доларів і 500 тисяч євро

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби, передає RegioNews. Зазначається, що чоловік не повідомив співробітникам митниці про наявність валюти і не надав дозволу на її переміщення.



"Валюта вилучена. Таку її кількість працівники Галицької митниці виявляють уперше. Останній раз найбільшу суму валюти (понад 4 млн гривень) вилучали у 2018 році", - йдеться в повідомленні.



За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ст. 471 МК України. Надалі справу направлять до суду. Нагадаємо, силовики припинили функціонування масштабної корупційної схеми, організованої посадовцями митного посту "Ковель" Волинської митниці.

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