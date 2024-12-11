На Курщине настоящая мясорубка. В обороне ВСУ ежедневно уничтожают сотни россиян и десятки единиц техники. Одно из самых результативных направлений Сил обороны

На Курщине настоящая мясорубка. В обороне ВСУ ежедневно уничтожают сотни россиян и десятки единиц техники. Одно из самых результативных направлений Сил обороны

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Курская операция – абсолютный успех. Война на территории противника. И ограничение во времени, заставляющее врага совершать катастрофические ошибки, бросаясь в лобовые наступления.

Сначала Путин требовал победу до 1 сентября.

Затем до 1 октября.

Затем до 1 ноября.

Затем до 1 декабря.

И теперь требует хотя бы до инаугурации Трампа 20 января.

Но уже понятно, что и этот дедлайн выполнить ему не удастся.

Для Путина это не просто важно. Курская операция – символ его поражения. Заканчивать войну с таким символом – признать, что на переговорах о прекращении огня придется торговаться за Курщину.

Это слабость Путина, возвращающая его в прошлое, когда России приходилось вести переговоры из-за своей слабости на поле боя. Он пытается избавиться от нее. Любой ценой. Поэтому бросает войска в лобовые атаки. Поэтому унижается перед КНДР, выпрашивая солдат.

Это идеальный шторм для Путина. Ведь Курская операция – это не просто поле сражения. А символ уязвимости и слабости Кремля.

Для нас это еще одно поле битвы. Неважно, где мы будем бить врага – лишь бы не пришлось превращать в поле битвы собственные дома, не пришлось рыть окопы в собственных городах.

Сейчас Курщина – одно из ключевых направлений, где россияне гибнут массово и глупо. Для нас это преимущество. Уменьшать численность врага с позиций обороны. Там, где враг совершает больше ошибок и прибегает к традиционному русскому "авось получится".

Между тем, ВСУ крепко вгрызлись в позиции и держат оборону. Мое уважение каждому бойцу. Вы все герои. Каждый из вас. Настоящие. Не киношные. А настоящие воины. Низкий поклон за ваш подвиг.