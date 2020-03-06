Глава НБУ Смолий подтвердил подлинность "пленок Гончарука"

Руководитель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что записи разговоров руководства Нацбанка с бывшим премьер-министром Алексеем Гончаруком являются настоящими

Фото: НБУ

Руководитель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что записи разговоров руководства Нацбанка с бывшим премьер-министром Алексеем Гончаруком являются настоящими

Об этом он рассказал изданию "Фокус", передает RegioNews.

Он отметил, что некоторые фрагменты разговора смонтированы, но в основном запись соответствует тому, что происходило на встрече в Кабмине.

Смолий сообщил, что разговор был записан во время встречи в Кабинете министров, но не смог ответить, кто именно ее записывал.

Напомним, 15 января в сети появились записи разговоров встречи в Кабинете министров, сделанные, предположительно в декабре, в ходе которой бывший премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что он "профан в экономике", а в "Зеленского в голове пустое место и туман".