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12 декабря 2024, 11:45

Российский снаряд попал в жилой дом в Херсоне: пострадала женщина

12 декабря 2024, 11:45
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В четверг утром, 11 декабря, российские войска обстреляли из артиллерии жилой дом в Корабельном районе Херсона. В результате вражеской атаки пострадала владелица жилья

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"В результате "прилета" в крышу дома пострадала 50-летняя женщина. У нее - взрывная травма, сотрясение головного мозга, ранение руки и ноги", - говорится в сообщении.

Медики госпитализировали пострадавшую в больницу.

Также во время обстрела россияне попали по многоэтажке. В здании разбит фасад, квартиры и выбитые стекла.

Александр Прокудин показал последствия вражеских атак.

Напомним, утром 12 декабря оккупационные войска РФ атаковали дроном магазин в Херсоне. Также вчера захватчики ударили по поселку Казачье Бериславского района. Погибли два человека, ранен мужчина.

РФ война обстрелы оккупанты Херсон Дом артиллерия пострадавшая Прокудин Александр Сергеевич
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