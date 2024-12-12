Российский снаряд попал в жилой дом в Херсоне: пострадала женщина
В четверг утром, 11 декабря, российские войска обстреляли из артиллерии жилой дом в Корабельном районе Херсона. В результате вражеской атаки пострадала владелица жилья
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"В результате "прилета" в крышу дома пострадала 50-летняя женщина. У нее - взрывная травма, сотрясение головного мозга, ранение руки и ноги", - говорится в сообщении.
Медики госпитализировали пострадавшую в больницу.
Также во время обстрела россияне попали по многоэтажке. В здании разбит фасад, квартиры и выбитые стекла.
Александр Прокудин показал последствия вражеских атак.
Напомним, утром 12 декабря оккупационные войска РФ атаковали дроном магазин в Херсоне. Также вчера захватчики ударили по поселку Казачье Бериславского района. Погибли два человека, ранен мужчина.