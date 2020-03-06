В Харькове дезинфицируют вагоны метро, но сомневаются насчет коронавируса

Все поезда КП "Харьковский метрополитен", которые выходят на линию, проходят полную профилактическую дезинфекцию

Фото: Харьковский горсовет

Все поезда КП "Харьковский метрополитен", которые выходят на линию, проходят полную профилактическую дезинфекцию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Харьковского горсовета.

Каждый поезд за час до выхода на линию обрабатывают дезинфицирующим средством. Это занимает 20-30 минут.

"Средство "Disecon Om" с такой же целью применяется в больницах, детсадах. Оно убивает микробы, бактерии, инфекции. Мы протираем в вагонах все поверхности - сиденья, поручни, двери и даже рекламу. Перед этим в вагоне моют пол и вытирают пыль. Такие меры принимаются круглый год, но во время эпидемиологического сезона концентрацию дезинфицирующего средства мы немного увеличиваем. Сработает ли все это против коронавируса, мы, конечно же, не знаем, но надеемся на это", - рассказала мастер клининговой компании "СПО" Юлия Еременко.