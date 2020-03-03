В Киеве состоится авторалли для женщин

8 марта с 10:00 до 21:00 в центре столицы, на улице Крещатик - от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной, традиционно состоятся соревнования по авторалли для женщин "Большое женское ралли"

Фото: Наш Киев

8 марта с 10:00 до 21:00 в центре столицы, на улице Крещатик - от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной, традиционно состоятся соревнования по авторалли для женщин "Большое женское ралли"

Как сообщает пресс-служба КГГА, организатором мероприятия является общественная организация "Киевский городской автомотоклуб", пишет RegioNews. "Планируется, что с 3:00 до 09:00 8 марта у административного здания Киевской городской государственной администрации на Крещатике, 36 монтировать конструкции и оборудование, необходимые для организации и проведения мероприятия. Демонтаж запланировано с 22:30 8 марта в 3:00 9 марта ", - говорится в сообщении. По информации организаторов, в соревнованиях могут принимать участие исключительно женские экипажи (пилот и штурман), но даже без особых навыков: каждый может стать первым или вторым водителем - этому научат организаторы. Происходит отдельный зачет и для девушек на электромобилях. Каждый год организаторы гонки дополняют Большое женское ралли новой схеме слалома на специальных участках.

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