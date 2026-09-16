Директора психоневрологічного інтернату обвинувачують у торгівлі людьми та незаконному позбавленні волі

Фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, він залучав підопічних із розладами психіки до примусової праці, а отримані за неї гроші привласнював.

Також, як стверджують правоохоронці, керівник тривалий час незаконно утримував окремих підопічних у дерев’яній конструкції, зачиненій ззовні.

Директора обвинувачують у незаконному позбавленні волі двох або більше осіб, вчиненому протягом тривалого часу, а також у торгівлі людьми — за частиною 2 статті 146 та частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України.

За матеріалами слідства, керівник інтернату скористався уразливим станом підопічних та організував їхнє залучення до примусових робіт. Людей відправляли працювати на будівельні об’єкти, міські цвинтарі та до приватних домоволодінь місцевих жителів.

Серед іншого, підопічні розвантажували транспорт, перевозили будівельні матеріали та виконували сільськогосподарські роботи на присадибних ділянках.

За виконану роботу замовники платили від 150 до 450 гривень на день за одну людину. За даними слідства, ці кошти отримував директор інтернату та привласнював їх собі.

"Замовники" безпосередньо зверталися до керівника закладу, узгоджували з ним вид робіт, оплату та час їхнього виконання. Після отримання грошей директор дозволяв підопічним залишити територію установи для виконання роботи.

Окрім цього, за даними слідства, директор використовував незаконне утримання як покарання для підопічних.

Як зазначають прокурори, він закривав людей у дерев’яній конструкції, яка зачинялася на засув із зовнішнього боку. У такий спосіб потерпілих тривалий час утримували на так званому "карантині", позбавляючи можливості вільно пересуватися.

У липні цього року директору інтернату повідомили про підозру у торгівлі людьми за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду. Подальшу правову оцінку діям обвинуваченого має надати суд.

Нагадаємо, раніше у у Києві викрили банду, яка утримувала в рабстві 12 людей. Зловмисники наживалися на людях, що опинилися у скрутному становищі.