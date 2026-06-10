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10 июня 2026, 10:19

Обещали работу, а забирали паспорта: в Киеве разоблачили банду, которая держала в рабстве 12 человек

10 июня 2026, 10:19
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Фото: полиция
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Правоохранители ликвидировали масштабную схему трудового рабства, организаторы которой наживались на людях, оказавшихся в затруднительном положении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Организатором схемы оказался 35-летний житель Житомирской области, который привлек к "бизнесу" двух своих родственников и знакомую.

Злоумышленники искали будущих жертв на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Они подходили к гражданам без постоянного проживания, документов или стабильного дохода и предлагали им легальную, высокооплачиваемую работу с бесплатным жильем и питанием.

Вместо обещанных условий людей привозили на деревообрабатывающие предприятия в Житомирскую область, где сразу отбирали паспорта и мобильные телефоны. Пострадавших заставляли бесплатно и сверхурочно работать на лесопилках и в цехах по изготовлению фанеры.

Люди жили в ужасных антисанитарных условиях под постоянным наблюдением. Им запрещали покидать территорию или выходить на связь с родными. За малейшее неповиновение фигуранты применяли силу и угрожали физической расправой.

Все деньги, которые зарабатывали пленники, участники банды делили между собой.

В ходе спецоперации полицейские освободили из трудового плена 12 граждан в возрасте от 30 до 57 лет. Сейчас они находятся в безопасности.

Четверым фигурантам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). Суд направил их под стражу с возможностью внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

Напомним, в Кривом Роге будут судить женщину за торговлю девушками под видом трудоустройства за границей. Среди пострадавших – 16-летние девушки.

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