Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На початку липня 26-річний водій Range Rover напідпитку вилетів у кювет, де автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП травмувалися двоє пасажирів. Одразу після аварії з батьком водія зв'язався ділок і заявив, що має зв'язки в районному суді та правоохоронних органах. За 15 тисяч доларів він стверджував, що гарантує "правильне" рішення, а у разі відмови залякував родину реальним строком для сина.

Родина потерпілого звернулася до поліції. Правоохоронці затримали фігуранта одразу після передачі всієї суми.

Під час обшуку в його авто, окрім одержаних коштів, виявили ще 120 тисяч доларів, походження яких наразі встановлюють.

Зловмиснику оголосили про підозру за зловживання впливом, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали затримали адвоката, який обіцяв "вирішити" справу в суді за 14 тисяч долларів. Після перерахування першої частини коштів правоохоронці затримали фігуранта.