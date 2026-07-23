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23 липня 2026, 11:26

На Тернопільщині затримали ділка, який вимагав 15 тисяч доларів за "вирішення питання" в суді та поліції

23 липня 2026, 11:26
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Фото: поліція
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Правоохоронці викрили зловмисника, який обіцяв за гроші "зам'яти" кримінальну справу щодо ДТП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На початку липня 26-річний водій Range Rover напідпитку вилетів у кювет, де автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП травмувалися двоє пасажирів. Одразу після аварії з батьком водія зв'язався ділок і заявив, що має зв'язки в районному суді та правоохоронних органах. За 15 тисяч доларів він стверджував, що гарантує "правильне" рішення, а у разі відмови залякував родину реальним строком для сина.

Родина потерпілого звернулася до поліції. Правоохоронці затримали фігуранта одразу після передачі всієї суми.

Під час обшуку в його авто, окрім одержаних коштів, виявили ще 120 тисяч доларів, походження яких наразі встановлюють.

Зловмиснику оголосили про підозру за зловживання впливом, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали затримали адвоката, який обіцяв "вирішити" справу в суді за 14 тисяч долларів. Після перерахування першої частини коштів правоохоронці затримали фігуранта.

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